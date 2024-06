Plusvalen… tin Carboni, Inter al bivio: il prezzo per non pentirsi

Valentin Carboni è uno dei pezzi pregiati dell’Inter in sede di calciomercato estivo. Il talento argentino tornerà a Milano dopo la stagione trascorsa a Monza ma il suo destino è ancora in bilico. La parola chiave come al solito è “plusvalenza” ma non è l’unica soluzione percorribile

MILANO – Il nome di Valentin Carboni è sulla bocca di tanti da troppo tempo. Merito del talento precoce del classe 2005 argentino, che prova a bruciare le tappe con la testa sull’obiettivo per non bruciare se stesso. Il centrocampista offensivo scuola Inter, nell’ultima stagione in prestito al Monza, si trova nel limbo di ogni potenziale campione. Aspettare o azzardare? La pazienza è un alleato ma a volte non è condivisa. Essendo già nel giro della Nazionale Argentina, Carboni II ha come unico interesse quello di giocare con continuità. Ad alti livelli. Anche per questo l’argentino non sarebbe mai stato un profilo da Inter Under-23 in Serie C. La prima stagione completa in Serie A si è chiusa con troppi alti e bassi. Cosa ne sarà del futuro di Valentin Carboni in estate?

Calciomercato Inter: Inzaghi chiede una quinta punta in attacco

BIVIO – Il ruolo di quinta punta nell’Inter di Simone Inzaghi non è un’ipotesi percorribile per due motivi. Il primo in quanto Valentin Carboni non è un attaccante e nel 3-5-2 inzaghiano dovrebbe reinventarsi seconda punta. O in alternativa “retrocedere” nel ruolo di mezzala a centrocampo, dove Inzaghi lo ha già provato in allenamento. Il ruolo di quinta opzione offensiva può tornare utile a partita in corso, passando al 3-4-1-2 (o 3-4-2-1), sistema di gioco più adatto alle caratteristiche di Valentin Carboni. Un trequartista molto più rifinitore che finalizzatore. Ed ecco il secondo motivo per cui il 19enne argentino oggi sarebbe sprecato a Milano. Dando per confermata la spalla Marcus Thuram, con la novità Mehdi Taremi (Porto) a fargli da backup, all’Inter in attacco serve l’alter ego del capitano Lautaro Martinez come quarto profilo. Un profilo “oneroso” stile Albert Gudmundsson (Genoa), che prenda il posto di Marko Arnautovic, non uno improvvisato. E Valentin Carboni non può certo accontentarsi del ruolo di “extra” punta al posto di Alexis Sanchez, che allo stesso modo non accetterebbe una posizione in gerarchia inferiore al ruolo di quarta punta. Il giovane argentino all’Inter non giocherebbe praticamente mai, adesso.

Ipotesi plusvalenza: Inter, quanto costa Valentin Carboni?

PREZZO – Da tempo si parla di un’opzione più percorribile. Quella che ha come sfondo il calciomercato estivo. La parolina magica “plusvalenza” torna di moda, come ogni anno, in questo periodo. Valentin Carboni piace a tanti, in Italia e all’estero. Il suo valore è in continuo aumento ma l’estate 2024 può essere l’occasione giusta per strapparlo all’Inter a condizioni favorevoli. Non sarebbe un “esubero” nella rosa di Inzaghi ma sicuramente non verrebbe valorizzato nell’immediato, pertanto il valore di mercato potrebbe risentirne. A prescindere dal contratto, blindato fino al 30 giugno 2028. Oggi il valore di mercato di Valentin Carboni, già in doppia cifra, è più vicino ai 20 milioni che ai 10. L’Inter non è obbligata a sacrificarlo, di conseguenza può alzare la posta fino a 25-30 milioni. Un prezzo importante per un 19enne che ancora deve maturare. Un prezzo che farebbe digerire meglio la plusvalenza su un proprio talento, soprattutto in caso di cessione come contropartita ma mantenendo il diritto di riacquisto (o la percentuale sulla futura rivendita). Insomma, anche quest’estate l’Inter si trova al bivio con il suo gioiello più esposto: Plusvalen… tin Carboni è un’opzione da non scartare. L’Inter valuti bene pro e contro.