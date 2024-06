Inzaghi e il rinnovo con l’Inter: nessun timore! Piccolo gap − Sky

Inzaghi non ha ancora trovato l’accordo sul prolungamento con l’Inter. Si continua a lavorare per risolvere la piccola distanza.

LA DISTANZA – L’Inter lavora per rinnovare anche Inzaghi. Il tecnico, così così come Nicolò Barella e Lautaro Martinez, è un caposaldo da blindare e da cui ripartire. Come riferisce Alessandro Sugoni di Sky Sport 24, c’è la volontà per trovare un punto d’incontro, rimane ancora un piccolo dettaglio da risolvere: l’Inter offre un anno con opzione, mentre l’agente di Simone Inzaghi ne chiede due. L’ultimo incontro con Tullio Tinti è stato interlocutorio, nei prossimi giorni da capire se ce ne sarà un altro e se sarà quello definitivo per trovare una quadra finale sul prolungamento di contratto.

Inzaghi e l’Inter: nessun timore. Questione di tempo

TEMPO – La sensazione è che nessuna delle due parti, né l’Inter né Inzaghi, abbiano fretta di chiudere questo meritato rinnovo. D’altronde il tempo non manca e la volontà è stata comunque ben chiara e comunicata ai più. Prima dell’avvio del ritiro estivo, il club nerazzurro chiuderà il prolungamento col tecnico campione d’Italia. Inoltre, prima che Inzaghi parta per le vacanze estive, ci sarà un incontro per definire le linee guida del mercato. Anche se già l’Inter si sta muovendo.