Inter, una priorità ignorata nel mercato fa tornare indietro di un anno

L’Inter continua a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Che può contare già su due innesti, per i quali manca solo la formalità dell’ufficializzazione. Tuttavia la vera priorità deve ancora essere definita.

MERCATO CALDO – L’Inter sembra apparentemente ferma sul mercato, ma solo per via di una narrazione distorta. Perché due acquisti sono già pronti a varcare la soglia di Appiano Gentile, manca solo l’ufficialità. Ci riferiamo ovviamente a Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. Due profili di enorme spessore, che oltretutto arrivano in nerazzurro a parametro zero. Ma gli uomini di mercato dell’Inter non hanno intenzione di fermarsi qui. Tanto che stanno puntando a rinforzare ulteriormente la rosa, guardando sempre all’attacco (Taremi sostituirà Alexis Sanchez, in scadenza di contratto) e la porta. Con due trattative ben avviate in un’unica direzione.

IN CHIUSURA – Il nome forte per completare l’attacco dell’Inter è quello di Albert Gudmundsson, fantasista del Genoa. I discorsi sono avviati da tempo, con i nerazzurri pronti a replicare una formula dimostratasi già vincente. E sempre dai rossoblu si punta a portare a Milano il portiere titolare del futuro. Che è stato individuato in Josep Martinez, il numero 1 del Grifone. Su di lui la trattativa sta procedendo a vele spiegate, e si attendono novità importanti a breve. In tal modo, dopo centrocampo e attacco, l’Inter punta ad assicurarsi una maggiore solidità anche in porta, vista l’età avanzata di Yann Sommer (classe 1988). Rimane quindi “scoperto” solo un reparto, e la sensazione è che si possa replicare quanto visto non più tardi di un anno fa.

Inter, il vero obiettivo di mercato non ancora dichiarato

OBIETTIVO LATENTE – Il ritiro dell’estate che ha di fatto anticipato lo Scudetto della seconda stella partì il 13 luglio 2023. A quella data l’Inter aveva già ufficializzato gli acquisti di Davide Frattesi e Marcus Thuram. E si stava muovendo per avviare la staffetta in porta, sfruttando la grande appetibilità di André Onana. Tuttavia al primo giorno di ritiro il diktat di Simone Inzaghi fu chiaro: serviva un profilo importante per la difesa, visto l’addio (a zero) di Milan Skriniar. E anche quest’anno la priorità “nascosta” di mercato potrebbe essere quella. Complice l’età avanzata di Stefan de Vrij (32 anni) e Francesco Acerbi (36). Con quest’ultimo costretto addirittura a saltare gli Europei a causa di un infortunio. Il nome forte che piace tanto in casa Inter è quello di Alessandro Buongiorno del Torino. L’unico degli obiettivi finora citati che richiede uno sforzo economico non indifferente, proprio come fu per Benjamin Pavard la scorsa estate. Al momento le cronache di calciomercato sono però silenti sulla retroguardia nerazzurra. Non resta che aspettare l’inizio del ritiro estivo, per vedere se anche stavolta sarà Inzaghi a dettare la linea sul principale obiettivo di mercato.