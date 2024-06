Donnarumma: «Italia è pronta! Mio delegato? Barella e non solo»

Donnarumma in conferenza stampa ha espresso tutte le sue emozioni per l’esordio dell’Italia all’Europeo 2024 contro l’Albania. Il capitano azzurro ha parlato anche dei suoi possibili delegati in mezzo al campo, tra questi Nicolò Barella.

TANTE EMOZIONI – Gigio Donnarumma come tutta l’Italia, è pronto per l’esordio a Euro2024 : «La carica in queste competizioni ti viene naturale. Proveremo a ripercorrere quelle notti magiche del 2021, la squadra è pronta e io cercherò di dare tutto e i miei consigli anche se la squadra è pronta e non ne ha bisogno. Chi ha vissuto le emozioni dell’ultima volta come me sicuramente potrà dare qualcosa in più»

Donnarumma capitano, Barella delegato!

IN MEZZO AL CAMPO – Donnarumma sarà il capitano dell’Italia, ma chi sarà il delegato in mezzo al campo? Questa la sua risposta: «Mio delegato da capitano in mezzo al campo? La carica in queste competizioni ti viene naturale. Proveremo a ripercorrere quelle notti magiche del 2021, la squadra è pronta e io cercherò di dare tutto e i miei consigli anche se la squadra è pronta e non ne ha bisogno. Chi ha vissuto le emozioni dell’ultima volta sicuramente potrà dare qualcosa in più».