Inter, perché cominciare il mercato dal portiere? Due motivazioni

L’attenzione dell’Inter per il secondo portiere lascia stupiti, per non dire basiti, molti tifosi nerazzurri. Ci sono due motivazioni che spiegano perché la società si stia muovendo a coprire quel ruolo.

PRIORITÀ DI MERCATO – Perché l’Inter si sta concentrando con così tanta fretta sul portiere, per di più il secondo? Questa domanda circola da settimane tra i tifosi nerazzurri. Sul mercato infatti le voci attorno ai campioni d’Italia non sono molte. E le principali riguardano, appunto, i portieri. Una scelta precisa della società. Che ha due motivazioni.

BUCO IN ROSA – In primo luogo specifichiamo che il mercato è lungo. Talmente lungo che ufficialmente non è nemmeno aperto. Storicamente per i colpi migliori bisogna aspettare, perché molti tasselli devono andare al loro posto. E così sarà a maggior ragione per l’Inter in questa estate. Perché la rosa con gli innesti di Taremi e Zielinski è completa, a livello numerico. Due giocatori per ruolo. Per eventuali aggiunte serve aspettare di valutare incastri e situazioni specifiche. Tranne che per un ruolo. Quello del secondo portiere appunto. In quella posizione l’Inter ha un buco con il mancato riscatto di Audero. Concentrarsi sui portieri insomma non è un caso, ma una necessità effettiva. L’unica a livello puramente numerico. Poi a questo si aggiunge un ragionamento tecnico.

OPPORTUNITÀ DEL MOMENTO – Per il ruolo di secondo portiere si potrebbe cercare un elemento di esperienza a fine carriera. Investendo poco o nulla. O cercare un’altra soluzione momentanea come Audero, arrivato lo scorso anno in prestito per incastri favorevoli. L’Inter però ha scelto di fare un ragionamento diverso. Investire su un portiere che possa poi diventare il primo. Un’opportunità data dal fatto di avere ancora Sommer, che da ampissime garanzie come prima scelta. Ma lo svizzero ha un anno di contratto, e va per i trentasei di età. L’idea della società è preparare la successione in questa stagione. Non trovandosi con l’acqua alla gola tra un anno. Quando magari ci saranno altre necessità tecniche da coprire più urgenti. Puntare su un investimento oculato nel ruolo di secondo è una strategia ben definita. Per quanto sempre discutibile.