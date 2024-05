Tudor in conferenza stampa prima di Inter-Lazio: data e ora

Tudor terrà la conferenza stampa in vista di Inter-Lazio, la partita della penultima giornata in programma domenica alle 18 al Meazza che precede la consegna della coppa scudetto. Ecco quando parlerà l’allenatore biancoceleste.

PENULTIMO APPUNTAMENTO – Inter-Lazio a livello di classifica conta solo per i biancocelesti di Igor Tudor. Che sono già qualificati a una delle tre coppe europee, ma devono ancora fare punti (fra domenica e l’ultima giornata in casa col Sassuolo) tenendo ancora aperta una minima speranza di tornare in Champions League. Rispetto a Simone Inzaghi, che ormai alla vigilia non parla più se non in rarissime circostanze e in occasione degli impegni (obbligatori) UEFA, Tudor farà la conferenza stampa prepartita. Dove si attendono, fra le altre cose, novità sulla presenza o meno del separato in casa Luis Alberto.

Inter-Lazio, data e ora della conferenza stampa di Tudor

L’APPUNTAMENTO – Questo il comunicato della società, pubblicato sul proprio sito ufficiale: “Il tecnico biancoceleste Igor Tudor interverrà in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Lazio domani, sabato 18 maggio 2024, alle ore 12 presso la sala stampa del Centro Sportivo di Formello.

La conferenza sarà trasmessa in diretta sui canali ufficiali biancocelesti Lazio Style Channel e Lazio Style Radio e in streaming sulla piattaforma sslazio.it”.