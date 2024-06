Conte sfiderà l’Inter? Impallomeni certo: «Dovranno stare attenti»

Conte è tornato in Serie A dove allenerà il Napoli. L’ex allenatore dell’Inter ovviamente porta con sé grandi aspettative: Impallomeni, intervenuto su TMW Radio, non parla apertamente di scudetto ma mette in guardia l’Inter.

GRANDE RITORNO – Antonio Conte è ufficialmente tornato in pista: il tecnico ex Inter allenerà il Napoli di Aurelio De Laurentiis. L’ex giocatore Stefano Impalloneni non parla apertamente di scudetto per l’allenatore leccese, ma nello stesso tempo mette in guarda i Campioni d’Italia in carica di Simone Inzaghi.

Conte sfiderà subito l’Inter per lo scudetto? Impallomeni ha qualche dubbio ma lancia l’allarme nerazzurro

ATTENZIONE – Conte punta sempre al massimo e dunque non è impensabile che possa già duellare con l’Inter per il titolo. Impallomeni lancia un messaggio ai nerazzurri: «Conte è un grande colpo, mi sembra di capire che era l’unico modo per non rompere un’empatia, un idillio con l’ambiente. Quest’ultima stagione per De Laurentiis e i tifosi le cose non sono andate benissimo, questa è una mossa che vedremo se porterà i risultati sperati. Io voto subito per un posto in Champions League. Conte non giocherà per piazzarsi ma secondo me il Napoli è più da piazzamento il prossimo anno. Anche se l’Inter dovrà stare attenta. De Laurentiis parla di ricostruzione, rifondazione. E ha scelto il profilo adatto».