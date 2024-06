Giroud scherza: «Thuram è dell’Inter, non facile per me! Come un fratellino»

Giroud scherza sull’amico Marcus Thuram. I due hanno giocato contro nel derby tra Inter e Milan, ma ora sono compagni nella Francia.

GRANDE FEELING – Dopo Benjamin Pavard, il quale ha parlato sia di Francia che di nerazzurro, anche Olivier Giroud si è espresso in conferenza stampa. L’ex giocatore del Milan ha risposto alla domanda su Marcus Thuram tra il serio e il faceto: «È dell’Inter, quindi non è facile per me (ride)! È un fratellino. Ricordo che ho parlato con Lilian, che ha speso delle belle parole su di me. Ho questo rispetto reciproco verso lui e Marcus, che è uno dei giocatori che prenderà posto in attacco, io sono qui per sostenerlo e aiutarlo. Non c’è spirito competitivo tra di noi. Bisogna passare il testimone».