Pavard: «Francia? Parlo di tre compagni! Non gioco, ma sono positivo»

Pavard proverà a convincere Didier Deschamps in vista di Euro 2024. Il difensore dell’Inter in conferenza stampa ha parlato di tante cose sulla Francia.

SQUADRA FORTE – Benjamin Pavard, dopo aver parlato dell’Inter, si è espresso anche sulla sua Francia: «Abbiamo una squadra completa. Davanti abbiamo i migliori giocatori del mondo. Siamo forti, uniti. A volte dobbiamo soffrire come squadra. Possiamo fare la differenza in qualsiasi momento. Siamo tutti contenti di essere qui, la cosa più importante non è il campo ma come ci prepariamo durante la settimana».

TRE CAMPIONI – Pavard non ha dubbi su tre compagni: «Mbappé? Kylian è un grande giocatore, è un esempio dentro e fuori dal campo, un ottimo capitano. Sono molto felice che sia a questo livello. È accattivante, è bello vederlo ogni giorno. Giroud? Quando sono arrivato alle selezioni mi ha sempre accolto bene. Abbiamo un ottimo rapporto. Sono molto felice di essere uno dei suoi amici. Kante? È incredibile! Ieri in allenamento mi sembrava che fossimo in due. Lui sorride ancora, non ha perso niente del suo calcio. È ancora altrettanto forte».

AVVERSARIA – Ancora Pavard, ma sul primo rivale della Francia, l’Austria: «Ho giocato con Sabitzer, Laimer, Arnautovic… È una squadra molto forte fisicamente e tecnicamente, con un allenatore molto bravo».

SISTEMA – Infine, Pavard sulla difesa a quattro: «È positivo, viste le caratteristiche di chi gioca. Possiamo fare ancora un po’ meglio, ma è un’ottima tattica. Vedremo. Sono versatile, posso avere un ottimo livello. Lilian Thuram è un riferimento. Mi dà qualche consigli. Attualmente non gioco ma rimango positivo».