Martinez-Inter, il Genoa cala il prezzo! Satriano? No, altri 2 − SI

Martinez e l’Inter giorni molto caldi per la chiusura dell’affare. Il portiere spagnolo supera Bento e Okoye. Il Genoa cala il prezzo, ma non vuole Satriano come contropartita.

ULTIME – Josep Martinez sempre più vicino a diventare un nuovo portiere dell’Inter. Ormai la dirigenza nerazzurra ha scelto lo spagnolo come vice Yann Sommer. Il Genoa, come riferisce Alfredo Pedullà, ha calato ancora il suo prezzo. Non più 18 milioni di euro, come richiesti inizialmente, bensì 15. Dunque, si avvicina alla proposta dell’Inter di 13 milioni più bonus. Da capire quando ci sarà un altro incontro per formalizzare l’operazione e chiudere velocemente l’affare. Quanto alla contropartita: scartato il giovane Martin Satriano. Il Genoa punta ad uno tra Gaetano Oristanio e Francesco Pio Esposito.

Martinez verso l’Inter: il Genoa vuole scegliere la contropartita

CONTROPARTITE – Oristanio ed Esposito piacciono al Genoa. Il primo non sarà riscattato dal Cagliari a quattro milioni di euro, anche se rimane comunque in orbita sarda, come confermato dallo stesso DS Bonato ieri in conferenza stampa. Anche se piace anche al Venezia. Il secondo, invece, ha giocato l’ultima stagione in prestito allo Spezia in Serie B. Il Grifone punta quindi a due giovani interisti. L’Inter, dal canto suo, non vorrebbe privarsi né dell’uno né dell’altro. In particolare di Esposito, ritenuto un prospetto sicuro e certo per il futuro.