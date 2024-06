UFFICIALE − L’Inter Women chiude un altro rinnovo: il comunicato

COMUNICATO – “MILANO – FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di Beatrix Fördős. Il difensore ungherese classe 2002 vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2027″. Dopo Csiszar, dunque, l’Inter Women chiude un altro rinnovo di contratto molto importante. La giocatrice ungherese, forte difensore di Rita Guarino, continua il suo matrimonio con la società nerazzurra. L’obiettivo è regalarsi i primi trofei in maglia interista. Un altro tassello per le nerazzurre, che dopo buoni piazzamenti nelle ultime stagioni, puntano adesso al grande salto.

Fordos si rinnova: i suoi numeri con l’Inter Women nell’ultimo anno

NUMERI – Fordos, classe 2002, è arrivata all’Inter Women nel 2022 dopo una stagione alla Lazio in Serie B. Nell’ultima stagione ha giocato un po’ meno, totalizzando complessivamente nove presenze, condite da nessun gol e nessun assist. Numeri meno confortanti, rispetto alla precedente stagione quando le presenze erano state 14. Qualche acciacco fisico ha sicuramente condizionato l’annata della ragazza cresciuta nel vivaio dell’Haladás-Viktória. Per il prossimo anno, l’obiettivo è non solo aumentare di minutaggio, ma iniziare anche incasellare qualche trofeo con la maglia delle Women nerazzurre.