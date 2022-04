Handanovic unico capitano confermato in Serie A, Barella-Inter permettendo

Handanovic non è ancora sicuro di continuare la sua carriera all’Inter ma paradossalmente è quello più sicuro di farlo ancora da capitano rispetto ai suoi colleghi. Il portiere nerazzurro potrebbe ritrovarsi da solo in Serie A dopo l’addio degli altri big da anni con la fascia sul braccio sinistro

FASCIA CAMBIA BRACCIO – Fuga di capitani dalla Serie A e in alcuni casi anche dall’Italia. L’addio di Lorenzo Insigne al Napoli, direzione Toronto (Canada), non sarà l’unico. Potrebbe seguirlo Giorgio Chiellini, che sta valutando di lasciare anzitempo la Juventus (vedi articolo). E anche i rispettive vice sono in uscita. Così come Alessio Romagnoli, che lascerà il Milan a parametro zero e potrebbe anche avere risvolti di mercato in casa Inter (vedi articolo). Come sottolineato da Sport Mediaset, nelle prime quattro posizioni della Serie A, solo Samir Handanovic va verso la conferma. Sebbene con il contratto ancora in scadenza ed eventualmente con un altro ruolo (vedi focus). Handanovic, infatti, dovrebbe essere la chioccia di André Onana (vedi focus). Ma nel frattempo Nicolò Barella studia da leader, puntando a diventare il futuro capitano nerazzurro post-Handanovic…