Ordine: «Inter fortunata col Covid-19 di Lautaro Martinez: ecco il motivo»

Franco Ordine, su Tutti Convocati, ritiene l’Inter più o meno fortunata con Lautaro Martinez e la sua positività al Covid-19. La spiegazione del giornalista per l’imminente giornata post sosta

ALTRO CAMPIONATO − Ordine e la sua frecciatina poco velata all’Inter: «Con una sosta del genere è come se cominciasse un altro campionato, soprattutto per chi ha avuto più giocatori a disposizione. Ad esempio l’Inter. La squadra di Inzaghi ha avuto la fortuna/sfortuna di avere un Lautaro Martinez col Covid-19. Dunque potrà ritrovare un giocatore molto più fresco e in palla proprio perché non è stato costretto ad andare in giro per il mondo».