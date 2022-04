Eriksen è ritornato, parla il suo agente: «Sogna il Mondiale. Sul futuro…»

Eriksen è ritornato al top sia con il Brentford (già un assist) che con la Danimarca (due gol consecutivi). L’agente dell’ex Inter Martin Schoots ha parlato anche del suo futuro

TOP − Schoots sul ritorno di Eriksen: «La partita tra Danimarca e Serbia a Copenaghen è stata una festa con un gran gol di Christian. Eriksen sta ritrovando nuovamente il feeling con compagni e tifosi. Questo è molto importante. È tornato al top sia come persona e che come calciatore».

UOMO SQUADRA − Schoots non ha dubbi sulle qualità del ragazzo: «Il Mondiale è il suo sogno. Vuole essere importante per la sua squadra, per lui non c’è differenza tra segnare un gol o realizzare un assist. È un calciatore umile, modesto che si prende cura della squadra. Forse è per questo che la gente lo ama moltissimo, pensa sempre al collettivo».

AMORE − Secondo Schoots, Eriksen vive di calcio: «Sono stato molto entusiasta quando l’ho visto di nuovo giocare a calcio. È la sua grande passione, lo è da quando aveva due anni, quando calciava il pallone con suo padre e già insisteva perché usasse il piede sinistro. Questo sport è molto importante per lui».

TESTA AL BRENTFORD − Sull’ex Inter, Schoots non ha dubbi: «La Liga e la Premier League sono i due campionati più importanti del mondo. Non mi piace speculare sugli altri club o sul suo club attuale. Christian è concentrato sul Brentford, al mercato ci penserà in estate. È molto felice a Londra, così come la sua famiglia… ha lavorato duramente per raggiungere questo traguardo».

Fonte: Radio Marca