Romagnoli alla Lazio incentiva l’avvicendamento all’Inter tra due fedelissimi di Inzaghi – CdS

Romagnoli è uno dei pezzi pregiati del mercato estivo italiano a parametro zero. Per l’attuale capitano del Milan si prospetta la permanenza in Serie A, magari nella sua Roma senza rinnovo. Secondo quanto ripreso dal Corriere dello Sport oggi in edicola, l’Inter attende sviluppi per tornare a fare mercato in casa Lazio

TURNOVER BIANCOCELESTE – In caso di addio al Milan a parametro zero, il capitano rossonero Alessio Romagnoli in estate potrà realizzare il sogno di una vita. Giocare nella squadra per cui ha sempre tifato. La Lazio, pur essendo cresciuto calcisticamente nella Roma giallorossa. Serve ancora la quadra economica ma è Romagnoli il profilo seguito per rimpiazzare Francesco Acerbi, possibile partente. Il classe ’88 biancoceleste valuta l’addio in estate anche per via degli screzi con la tifoseria. La sua cessione dipenderà dalle offerte che arriveranno alla Lazio, che ancora non ha fissato una cifra per concordare l’addio. Come riportato dal Corriere dello Sport odierno, Acerbi è un fedelissimo di Simone Inzaghi, che lo accoglierebbe a Milano. Soprattutto in caso di addio di un altro fedelissimo ex Lazio, ovvero Stefan de Vrij, che l’Inter potrebbe sacrificare in estate.

Fonte: Corriere dello Sport – Daniele Rindone

