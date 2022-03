Pjanic, presto il ritorno al Barcellona ma è fuori dal progetto. Inter ci pensa?

E’ iniziata la settimana di avvicinamento a Juventus-Inter. Partita fondamentale per i nerazzurri che vogliono rimanere in corsa per lo scudetto. Inzaghi attende il ritorno dei suoi nazionali e intanto si susseguono le voci di mercato. Miralem Pjanic, centrocampista del Barcellona, rientrerà dal prestito.

PROGETTO – Non sembra esserci il Barcellona nel futuro di Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco arrivato dalla Juventus nello scambio che ha portato a Torino Arthur, non resterà in maglia blaugrana stando a quanto scrive il Mundo Deportivo e stando a quanto riporta Sportmediaset. Pjanic infatti attualmente si trova in prestito in Turchia al Besiktas e la su avventura, formalmente, terminerà a giugno per tornare poi in Spagna. Lo stesso Besiktas e il Galatasaray sono interessati a Pjanic ma visto l’interesse dell’Inter nei mesi scorsi per un vice-Brozovic potrebbe anche pensarci considerando che il Barça sarebbe disposto a liberarsene anche con un prestito. Sarebbe un buon innesto per l’Inter?

Fonte: Sportmediaset