Juventus-Inter, Inzaghi ha già scelto la coppia d’attacco? Due favoriti – TS

Juventus-Inter si giocherà il 3 aprile alle 20:45. Inzaghi, in vista della sfida contro i bianconeri, potrebbe già aver scelto il tandem d’attacco. Le ultime dal Tuttosport

ATTACCO – Juventus-Inter, in programma domenica, peserà molto sul finale di stagione delle due formazioni. Inzaghi ed i nerazzurri vogliono espugnare l’Allianz Stadium per rilanciarsi in chiave lotta scudetto. Per la sfida contro i bianconeri, Inzaghi avrà a disposizione Lautaro Martinez, negativizzatosi dal Covid-19 e già al lavoro ad Appiano per mettersi in condizione. Il “Toro”, secondo quanto riferito dal Tuttosport, dovrebbe partire dal 1′: al suo fianco, secondo il quotidiano, dovrebbe partire Dzeko, che rientrerà ad Appiano nella giornata di mercoledì, a differenza di Sanchez e Correa, attesi alla Pinetina fra giovedì e venerdì (vedi articolo).

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino