Juventus-Inter, Inzaghi attende il rientro dei nazionali: le date – TS

Juventus-Inter è in programma domenica 3 aprile. Inzaghi prepara la sfida ed attende il rientro dei calciatori nerazzurri impegnati con le rispettive nazionali

SFIDA – Juventus-Inter è una sfida che dirà molto sugli obiettivi delle due squadre per il finale di stagione. I nerazzurri, reduci da una vistosa frenata in Serie A, devono vincere per scrollarsi di dosso il momento negativo. Inzaghi, al lavoro ad Appiano gentile, presto potrà riabbracciare la rosa al completo. Secondo quanto riferito dal Tuttosport, infatti, il tecnico mercoledì riabbraccerà tutti i giocatori impegnati in Europa (Bastoni, Barella, Calhanoglu, Dumfries, Skriniar e Perisic), mentre fra giovedì e venerdì tutti i calciatori impegnati in Sud America (Vecino, Vidal, Sanchez e Correa).

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino – Fabio Riva