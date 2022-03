Juventus, il primo vero obiettivo contro l’Inter precede il fischio d’inizio – CdS

Juventus pronta a tornare a sfruttare uno dei suoi punti di forza… nella partite casalinghe. Come evidenziato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, contro l’Inter domenica si punta finalmente a riempire lo stadio al 100%

SOLD OUT – Pur essendo alle prese con tanti problemi, anche extra campo come l’inchiesta “Prisma” (vedi aggiornamento), l’obiettivo della Juventus per il prossimo weekend si chiama innanzitutto sold out. Obiettivo possibile, visto che dal 1° aprile la capienza negli stadi tornerà al 100% anche in Italia. Una volta ultimate le prelazioni, nelle prossime ore inizierà la vendita libera in vista di Juventus-Inter di domenica. Come sottolineato dal Corriere dello Sport odierno, ora tocca alla Juventus sfruttare a proprio vantaggio il suo “Allianz Stadium” pieno. Domenica a Torino arriva l’Inter, un motivo in più per credere possibile l’obiettivo fissato.

Fonte: Corriere dello Sport – Nicola Balice

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.