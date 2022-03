Juventus, si riforma la BBC… ma in Procura: prossime audizioni per falso in bilancio – CdS

Juventus alle prese con l’inchiesta legata all’ipotesi di falso in bilancio. Il tema caldo degli ultimi giorni riguarda le mensilità posticipate a inizio pandemia. Come riportato dal Corriere dello Sport odierno, importanti sviluppi dovrebbero arrivare dalla convocazione della “BBC” bianconera

BBC IN PROCURA – L’inchiesta “Prisma” avanza con le accuse di falso in bilancio per la Juventus, finita sotto la lente di ingrandimento della Procura di Torino. Finora sono stati ascoltati tre attuali calciatori bianconeri (Paulo Dybala, Federico Bernardeschi e Alex Sandro, ndr). L’elenco di chi verrà ascoltato è molto più lungo. Perché riguarda quasi tutta la rosa della stagione 2019/2020. Compresi l’allenatore Maurizio Sarri e la stella Cristiano Ronaldo, ora rispettivamente alla Lazio e al Manchester United. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, di particolare importanza potrebbero essere le eventuali audizioni della storica “BBC” bianconera. L’ex portiere Gianluigi Buffon – ora al Parma – con i difensori azzurri Leonardo Bonucci e il capitano Giorgio Chiellini, ovvero i leader dello spogliatoio bianconero. Si tratta, infatti, dei tre referenti del gruppo-squadra per stipulare l’accordo collettivo sulla rinuncia di quattro mensilità di stipendio.

Fonte: Corriere dello Sport – Nicola Balice

