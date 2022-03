Juventus-Inter anche sul mercato, Frattesi obiettivo: gli scenari – TS

Davide Frattesi è da tempo un obiettivo di mercato dell’Inter. Secondo Tuttosport, però, sul centrocampista neroverde è forte anche l’interesse della Juventus

DUELLO – Davide Frattesi sarà uno dei pezzi pregiati del mercato estivo. Il centrocampista del Sassuolo sta disputando un’ottima stagione, attirando su di sé gli interessi di diverse squadre fra cui l’Inter. Ma, secondo Tuttosport, è forte l’interesse della Juventus. I bianconeri, per la prossima stagione, vogliono rivoluzionare il centrocampo: Massimiliano Allegri ha chiesto una mezzala in grado di andare a segno ed il nome giusto, per i bianconeri, potrebbe essere quello di Davide Frattesi. Si profila quindi un duello di mercato fra Inter e Juventus, in attesa di quello sul campo che andrà in scena domenica all’Allianz Stadium.

Fonte: Tuttosport – Filippo Cornacchia