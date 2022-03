Gosens e Caicedo, scocca la loro ora all’Inter: intenso lavoro specifico – CdS

Gosens e Caicedo finora sono stati tutt’altro che fondamentali per l’Inter post-mercato di gennaio. Come ripreso dal Corriere dello Sport odierno, i due ultimi arrivati si preparano a essere protagonisti in questo finale di stagione

FINALMENTE AL 100% – Lo specifico programma di riatletizzazione messo a punto per Robin Gosens inizierà a far vedere i frutti dopo la sosta. Da qui in avanti il tedesco diventerà la vera alternativa a Ivan Perisic sulla fascia sinistra. E appena possibile debutterà da titolare. Chi si sta allenando in maniera altrettanto intensa in casa Inter è Felipe Caicedo, finora utilizzato anche meno di Gosens. Il recupero di Joaquin Correa rischia di togliergli ulteriore spazio ma Caicedo è convinto di poter far rifiatare Edin Dzeko nei finali di partita. Come sottolineato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, per il finale di stagione Simone Inzaghi avrà bisogno anche dei due acquisti invernali. A partire da Juventus-Inter (dalla panchina, ndr).

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

