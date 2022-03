Lautaro Martinez punta Juventus-Inter: può essere la sua partita

A causa dello stop per il Covid Lautaro Martinez ha l’occasione di prepararsi al meglio per Juventus-Inter. Inzaghi può lavorare con lui in modo specifico per averlo al top.

OCCASIONE COVID – Non tutti i mali vengono per nuocere, recita un vecchio proverbio. E proprio questa potrebbe essere la situazione di Lautaro Martinez. L’attaccante è risultato positivo al Covid e per questo ha saltato gli impegni con la sua nazionale. L’Argentina però è già qualificata ai Mondiali. Quindi la sua assenza è singolarmente indolore per la selezione. In più questo lo ha tenuto a Milano. Permettendogli di concentrarsi solo sul prossimo impegno in maglia Inter. Vale a dire la sfida con la Juventus.

SETTIMANE ATIPICHE – Per una settimana Lautaro è stato isolato. Da ieri, col tampone negativo, può tornare ad allenarsi. Il che significa una settimana di sostanziale riposo e una di allenamenti mirati. Niente viaggi intercontinentali, niente partite. E la Juventus in programma domenica sera. Una situazione decisamente atipica per un giocatore abituato a non fermarsi mai, tra Inter e Argentina. Il Toro insomma ha tutto per arrivare alla sfida coi bianconeri al top. E diventare il riferimento dell’attacco nerazzurro, almeno per questa volta.

LAVORO SPECIFICO – Alla sua situazione infatti va legata quella delle altre punte. Sanchez, Correa e persino Dzeko sono tutti con le loro nazionali. A giocare titolari. Torneranno verso fine settimana, col bisogno di recuperare dai minuti di gioco e dai viaggi. Tempo c’è. Ma Lautaro ne ha di più. Inzaghi ha a disposizione il suo numero dieci e quindi ha una maglia da titolare già assegnata. Può prepararlo in modo specifico, lavorare sui dettagli. Motivarlo, persino coccolarlo. Averlo al massimo contro la Juventus sarebbe un primo passo importante per affrontare un big match con questo peso.