Chiellini verso la sua ultima Juventus-Inter, Dybala forse no (per Marotta) – Sky

Chiellini potrebbe essere arrivato al bivio della sua carriera da calciatore, mentre Dybala sa già di essere al capolinea bianconero. Per entrambi la prossima sfida Juventus-Inter sarà speciale. Come ripreso da Sky Sport, solo Marotta può alterare gli equilibri

ULTIMO DERBY D’ITALIA – Capitano e vice-capitano della Juventus a un passo dall’addio. Per motivi diversi. Il contratto di Giorgio Chiellini, in scadenza il 30 giugno 2023, può anche essere risolto a fine stagione dopo la delusione mondiale con l’Italia. Ritiro anticipato per il difensore italiano? Quello di Paulo Dybala, invece, non verrà rinnovato. E l’argentino lascerà sicuramente Torino al termine di questo campionato. Per questo motivo Juventus-Inter di domenica sera a Torino può essere l’ultima della carriera sia di Chiellini sia di Dybala. Come riportato da Sky Sport, per l’attaccante argentino esiste anche la possibilità di continuare a giocarla… ma a maglie invertite. L’obiettivo di Beppe Marotta è quello di portare Dybala all’Inter, sebbene al momento la pista non sia così calda. Per completezza di informazione, Inter e Juventus potrebbero sfidarsi anche a maggio, ma a Roma. Se e solo se entrambe le squadre riusciranno a qualificarsi per la Finale di Coppa Italia, battendo rispettivamente Milan e Fiorentina in semifinale.