Graziani: «Inter, fare il massimo potrebbe non bastare. Barella? Lui vale…»

Graziani ha commentato la vittoria dell’Inter in Supercoppa in ottica slancio Scudetto. Poi fa una considerazione sul valore di mercato di Nicolò Barella

FARE MEGLIO − Ciccio Graziani, ospite negli studi di Sport Mediaset XXL, ha detto la sua sul momento della squadra di Simone Inzaghi: «Slancio Supercoppa in ottica Scudetto? Nell’immediato la vittoria conterà tanto in termini di autostima ed entusiasmo, si presume che ci sia uno slancio positivo. L’Inter ha tutti i mezzi per fare un campionato migliore rispetto a quello fatto fino ad oggi. Bisogna farlo però al massimo ma potrebbe non bastare perché non dipende più dall’Inter ma solo dal Napoli. Barella quanto vale? Se fossi nell’amico Marotta, non mi permetterei a parlare con nessuno se non si parte da 60 milioni di euro».