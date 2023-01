Inter-Como Women, Serie A Femminile: le formazioni ufficiali.

Tra poco scenderà in campo l’Inter Women contro il Como, match valido per la quattordicesima giornata di Serie A Femminile. Le scelte ufficiali di Guarino e De La Fuente. Tra le nerazzurre alcune assenze in difesa, ma l’attacco è rinforzato.

Serie A Femminile, Inter-Como Women: formazioni ufficiali

INTER (4-2-3-1): 22 Durante; 13 Merlo, 19 Alborghetti, 29 Kristjánsdóttir, 14 Robustellini; 34 Mihashi, 6 Santi; 11 Chawinga, 5 Karchouni, 33 Ajara Njoya; 9 Polli.

A disposizione: 1 Gilardi, 12 Piazza, 8 Brustia, 10 Bonetti, 17 Fordos, 18 Pandini, 25 Thøgersen, 27 Csiszar, 35 Calegari.

Coach: Rita Guarino.

COMO (4-3-3): 12 Korenciova; 6 Brenn, 24 Rizzon, 2 Lipman, 8 Borini; 16 Karlernas, 18 Hilaj, 5 Pastrenge; 58 Kubassova, 23 Pavan, 10 Beil.

A disposizione: 40 Ruma, 11 Rigaglia, 14 Cecotti, 19 Di Luzio, 21 Picchi, 27 Kravets, 30 Zanoli, 77 Linberg.

Coach: Sebastian De La Fuente

Arbitro: Longo. Assistenti: Starnini, Nigri.