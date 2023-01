Skriniar via ora a 2 condizioni! Brozovic? Ricevuta offerta ‘irricevibile’ − SM

Novità sul fronte Skriniar e su Marcelo Brozovic. Due le condizioni affinché lo slovacco possa lasciare l’Inter già adesso a gennaio. Sul regista, proposta curiosa del Barcellona

IL CASO − Milan Skriniar ha detto no al rinnovo dell’Inter, adesso c’è solo da capire quando lo slovacco andrà via. Daniele Miceli di Sport Mediaset ha aggiornato sulla situazione: «Skriniar quando va al PSG? Lo scenario prevalente è la sua permanenza fino a giugno. Ma se Skriniar dovesse rinunciare al bonus sulla firma e il club francese si presentasse all’Inter con 15-20 milioni allora potrebbe andare anche ora. Occhi Inter su Tiago Djalò, ma c’è anche una richiesta del Barcellona per Brozovic per un prestito con diritto di riscatto, proposta irricevibile per i nerazzurri».