Lukaku scalpita per Inter-Empoli: dal 1′ o a gara in corso? Le ultime − SM

Lukaku si rivedrà nuovamente in campo contro l’Empoli. L’attaccante belga ha recuperato e dopo i novanta minuti in panchina in Supercoppa ritornerà ad aiutare l’Inter

RIECCOLO − Si rivede Romelu Lukaku. Big Rom ha smaltito i postumi dell’infortunio e domani sera in Inter-Empoli sarà regolarmente a disposizione di Simone Inzaghi. Da capire soltanto come. O subito da titolare al fianco di Lautaro Martinez per far rifiatare Edin Dzeko oppure a gara in corso. Secondo Marco Barzaghi di Sport Mediaset, quest’ultima ipotesi sarebbe quella più probabile. Comunque vada, l’Inter ritrova nuovamente il suo gigante belga.