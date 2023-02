Ferrara: «Sono sicuro che il Napoli vinca lo Scudetto. Lo dico da tempo»

Il Napoli è capolista indiscussa del campionato, potrebbe salire a sedici punti di distacco dal secondo posto occupato dall’Inter questa sera. Ciro Ferrara ha espresso su Dazn il suo pensiero sulla stagione dei partenopei.

VITTORIA – Inter distante potenzialmente sedici punti questa sera, il Napoli può aumentare il gap contro la Cremonese. Ciro Ferrara ha azzardato un lieto fine per l’ambiente partenopeo a fine stagione su Dazn: «Sono stati incredibili i giocatori del Napoli in questa stagione. Io sono sicuro che gli stessi che scenderanno in campo questa sera vinceranno lo Scudetto. Per me il Napoli conquisterà il campionato. Io avevo già espresso questo tipo di esito alla settima-ottava dell’anno».