Inter Primavera, situazione in stallo: il pareggio col Bologna fa riflettere

L’Inter Primavera pareggia in casa contro il Bologna, andando a 22 punti in classifica. La squadra di Chivu, dopo un inizio partita convincente, non riesce a battere i felsinei

ALTRO STOP – Dopo l’uscita prematura dalla UEFA Youth League, l’Inter di Cristian Chivu riparte a metà. Con il Bologna non arrivano i tre punti ma solo un pareggio. E dire che la formazione nerazzurra – rimaneggiata in alcune parti – era partita molto bene, con un gol di Esposito servito da Carboni e diverse occasioni per il raddoppio. Poi, il pareggio di Raimondo ha cambiato un po’ l’inerzia della partita. La squadra di Chivu è rientrata dopo l’intervallo subendo i felsinei. Chivu ha provato a sistemare la situazione introducendo dei titolari – come Owusu e Kamate – ma l’inerzia della partita non è cambiata, e il rischio di subire il vantaggio degli avversari è sempre stato alto. Da segnalare su tutte la prestazione insufficiente di Kassama, che dopo l’esordio convincente contro il Napoli non è riuscito a ripetere la stessa prestazione e anzi, ha subito parecchio gli attaccanti avversari. Il prossimo impegno della squadra nerazzurra sarà contro il Cagliari. La speranza è che Chivu possa riavere a disposizione Nikola Iliev, che contro il Bologna non era disponibile perché aggregato alla prima squadra.