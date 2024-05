Agresti: «Gudmundsson? Un’utilità specifica! L’Inter tifa Marsiglia»

Agresti sottolinea l’utilità di un eventuale approdo di Albert Gudmundsson all’Inter dal Genoa. Poi fa una chiosa sul Marsiglia di Correa, che sfiderà l’Atalanta in semifinale di Europa League.

TIFO − In collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, Stefano Agresti sottolinea la situazione legata a Joaquin Correa: «Se il Marsiglia va in Champions League gli vanno 12 milioni, sarebbe un colpo meraviglioso per l’Inter. L’Inter farà un tifo sotto sotto per il Marsiglia, perché sarebbe un’ottima soluzione per il club che Correa venga riscattato dai francesi. Nonostante le italiane, l’Inter guarderà tanto pure al Marsiglia».

SOLUZIONI − Ancora Agresti, stavolta sull’eventuale arrivo dell’islandese: «Gudmudsson? Sarebbe un giocatore che l’Inter non ha e non ce l’avrà. Arricchirebbe le soluzioni in attacco di Simone Inzaghi, gli potrebbe permettere anche di giocare con un altro modulo perché potresti metterlo pure dietro le due punte. Se si confermasse a questi livelli, perché un conto è giocare a Marassi e un conto a San Siro, sicuramente servirebbe».