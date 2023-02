Juventus, seconda vittoria consecutiva in casa. Delusione Fiorentina

La Juventus vince all’Allianz Stadium di Torino contro la Fiorentina con il risultato di 1-0. La squadra di Massimiliano Allegri trova il secondo successo consecutivo e continua la rincorsa all’Europa.

RINCORSA – Sarà sicuramente un campionato anomalo per la Juventus. Non ci sarà alcuna lotta per lo Scudetto, difficilmente ci sarà quella per la qualificazione alla zona Champions League. L’obiettivo più vicino è la Conference League e i bianconeri ora sono molto vicini. La Juventus vince all’Allianz Stadium di Torino con il risultato di 1-0 contro la Fiorentina, diretta concorrente in classifica. Adrien Rabiot segna al minuto 34 di testa su un cross al bacio di sinistro di Angel Dì Maria e permette alla squadra di Massimiliano Allegri di raggiungere quota 29 punti, ad una lunghezza dal settimo posto occupato dal Torino. Il raddoppio bianconero viene annullato al 59′ e sarebbe stato il primo gol dell’ex di Dusan Vlahovic. La Fiorentina continua a deludere in campionato, arriva la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. Al minuto 87 viene annullato anche il gol del pari di Gaetano Castrovilli per fuorigioco “geografico”.