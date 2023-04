Dumfries, in Champions League salva l’Inter e anche se stesso – TS

Del vecchio Dumfries c’è, ormai, poca traccia ma l’Inter beneficia ancora di qualche suo sprazzo in Champions League. Tuttosport mette in luce le poche ma utili note positive del centrocampista olandese.

VALORE – I gol di Romelu Lukaku (vedi articolo) e le parate di André Onana (vedi articolo) non sono le uniche armi dell’Inter in Champions League. Ad esse si aggiungono anche gli interventi fortunati Denzel Dumfries che, prima a Porto e, poi, a Lisbona, si è immolato per salvare i nerazzurri dal pericolo portoghese. Da non dimenticare, soprattutto, il suo cross in area deviato con la mano da Joao Mario, dal quale nasce il rigore trasformato da Lukaku per lo 0-2 allo Stadio da Luz. I salvataggi sulla linea contro Porto e Benfica di Dumfries, spiega l’edizione odierna di Tuttosport, sono una delle poche note lievi della sua stagione. È evidente, infatti, che il centrocampista olandese non sia più quello dello scorso anno, soprattutto dopo aver disputato il Mondiale. La speranza dell’Inter è che le prestazioni in Europa di Dumfries, migliori rispetto a quelle disputate in campionato, possano far rialzare il valore sul mercato.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini