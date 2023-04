Visnadi: «Rendimento doppio dell’Inter, ma anche il Milan è uguale»

Inter e Milan hanno avuto un rendimento scadente in Serie A, ma in Champions League hanno entrambe vinto l’andata dei quarti. Visnadi, intervenuto a Radio Radio Mattino, ricorda questa stranezza.

DA COPPA MA NON DA CAMPIONATO – Gianni Visnadi fa un parallelo fra le due milanesi: «Parliamo tanto del rendimento a doppia catena dell’Inter, ma quello del Milan è uguale. Nel senso: anche in campionato il Milan ha delle zoppie, ma in Europa non sta sbagliando nulla. Credo che questa sia la cosa più importante, poi sui singoli ricordiamoci cos’era Theo Hernandez a febbraio e che per un mese Rafael Leao era riserva e lo ha fatto anche al derby, entrando non nella sua posizione».