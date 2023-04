Dumfries dal 1′ in Inter-Monza: come in autunno lo spinge uno stop altrui – CdS

Dumfries è uscito ristabilito dalla partita col Benfica, con un’ottima prestazione e il salvataggio sulla linea sullo 0-1, oltre a procurarsi il rigore del raddoppio. Per il Corriere dello Sport sarà titolare anche in Inter-Monza, complice un infortunio.

LA CONFERMA – Denzel Dumfries ha avuto un 2023 molto negativo, ma la prestazione col Benfica finalmente lo rilancia. In Inter-Monza di sabato sera ci sarà la possibilità di vederlo ancora una volta dal 1′, complice lo spostamento di Matteo Darmian come terzo centrale. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, oltre a ricordare i risultati ottenuti da Dumfries nonostante una stagione sottotono. Per lui si tratterebbe della quarta partita consecutiva da titolare. E ancora grazie a un infortunio altrui: in autunno aveva avuto continuità di impiego per lo stop di Darmian, stavolta Dumfries gioca per quello di Milan Skriniar (vedi articolo).

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona