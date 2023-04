Onana come l’Inter, record in Champions League e blackout in campionato – TS

Dalle prodigiose parate in Champions League al blackout di Salerno, il percorso di Onana rispecchia quello dell’Inter. Di seguito l’analisi fatta da Tuttosport nell’edizione odierna.

RECORD IN EUROPA – Quello di Romelu Lukaku non è l’unico percorso altalenante della stagione dell’Inter (vedi articolo). Tuttosport sceglie di prendere in esame André Onana, una tra le tante personalità che, soprattutto in campionato, hanno dimostrato di non saper mantenere alte concentrazione e rendimento. Al portiere camerunese va riconosciuto lo strabiliante record raggiunto in Champions League. Con l’ultima sfida contro il Benfica, infatti, Onana si è aggiudicato ben sei “cean sheets” totali in Europa, arrivando ad eguagliare Julio Cesar e Francesco Toldo. Le prodigiose parate (trentanove in nove partite in Europa), soprattutto quelle di Porto, hanno permesso all’Inter di raggiungere risultati impensabili in Champions League.

BLACKOUT IN CAMPIONATO – Se il percorso dell’Inter in Europa stupisce è anche per la piega diametralmente opposta presa in campionato. In Serie A, infatti, i nerazzurri contano una serie lunghissima di pareggi e sconfitte che sarebbe potuti essere evitati con un po’ di accortezza in più. Accortezza che, in occasioni come quella di Salerno, sono mancate anche da parte dello stesso Onana. Su quel cross-beffa di Antonio Candreva, allo scadere del tempo regolamentare, infatti, c’è ancora il rimpianto di come sarebbe andata se il “gatto” camerunese avesse fatto l’Onana della Champions League.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini