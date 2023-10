Diamanti: «Ecco la differenza tra Inter e Milan! La mano di Pulisic…»

Diamanti prova a spiegare la differenza tra Inter e Milan, aiutandosi con gli episodi dell’ultima giornata di Serie A. L’ex centrocampista italiano, intervenuto nel corso dello “Speciale Serie A” su Radio TV Serie A con RDS, non è d’accordo con le varie complicazioni del calcio moderno

POLEMICHE E PUNTI – Risposta secca quella di Alessandro Diamanti sul come si può provare a spiegare la seconda inaspettata rimonta stagionale subita dall’Inter a San Siro: «È per quello che amiamo il calcio!». Lo stesso vale per la domanda sul cos’ha il Milan in più dell’Inter per Diamanti: «Due punti! Al momento. Sai cos’è? Di riffa o di raffa, il Milan la porta a casa. Ed è una cosa che contro il Sassuolo e il Bologna è mancata all’Inter. Questa cosa qui, che la porta a casa. Non dimentichiamo che abbiamo fatto un mini-processo al Milan che ha preso cinque gol al Derby di Milano… Poi si dice che non ha giocato bene contro il Genoa e che non c’era il gol di Christian Pulisic, per il fallo di mano, ma non si capisce nulla! Ho fatto il corso di allenatori studiando le regole degli arbitri, al fallo di mano ci si poteva stare tre giorni… “E se, e se, e se, e se, e se… e se!”. Troppi se, semplifichiamo! Il fallo di mano è mano, punto. Io sono cresciuto così nel calcio. Abbiamo messo ventisette telecamere per uno strumento (si riferisce al VAR, ndr), poi torniamo sempre lì eh…». Così Diamanti sulle polemiche che riguardano lo 0-1 di Genoa-Milan e quindi anche la lotta Scudetto in Serie A che, dopo otto giornate, inizia a essere più interessante punto su punto.