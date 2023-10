Bucchioni: «Inzaghi inventi qualcosa, non tolga Thuram! Inter vecchi mali»

Inter-Bologna riporta alla luce alcune brutte tendenze, fra cui quella di Inzaghi che fa sempre i cambi ruolo per ruolo. La sostituzione di Thuram è una delle critiche che fa Bucchioni durante Microfono Aperto su Radio Sportiva.

GLI ERRORI – Enzo Bucchioni commenta Inter-Bologna e indica cosa non ha funzionato: «Le perplessità dopo l’ultima partita, lasciando perdere la gara col Sassuolo che può capitare, sono sul ritorno a vecchi mali e vecchie situazioni che sembravano superate. Negli ultimi due-tre mesi ci eravamo detti di un’Inter che sembrava averli superati, approcciando le partite con grande personalità. L’anno scorso le partite perse erano state dodici, questo difetto sembrava superato. È tornato sabato, sono tornati anche i dubbi sull’allenatore: Simone Inzaghi è un grande allenatore, lo dice la sua storia e le finali di Champions League non si conquistano per caso. Però, quando vedi il Bologna che gioca con una sola punta e Joshua Zirkzee che torna indietro, se rimani con la difesa a tre e non cambi…»

TROPPO PREVEDIBILE – Per Bucchioni c’è un errore in particolare che ha commesso Inzaghi sabato pomeriggio: «Deve inventare qualcosa, invece va a togliere Marcus Thuram al 55′. Non c’è un’alternativa a Thuram in panchina, ma un giocatore diverso come Alexis Sanchez: poi è mancato un giocatore così. Ho rivisto delle cose che mi sono piaciute poco, poteva giocare coi due piccoletti dietro Thuram. Inzaghi mette il pilota automatico, mi aspettavo una crescita da questo aspetto. Spero per l’Inter che sia un caso isolato e che sia cresciuta».