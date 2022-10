Di Livio: «Inter, un brutto segnale. Handanovic poteva fare di più»

Di Livio trova problemi di vario genere nell’Inter, reduce da cinque sconfitte nelle prime dieci partite stagionali. Durante Calcio Totale su Rai Sport + l’ex centrocampista incolpa Handanovic per il gol di Dybala sabato.

POCA COMPATTEZZA – I dubbi sull’Inter di Angelo Di Livio: «C’è un aspetto brutto di questa squadra. Quando un giocatore sbaglia gli altri si arrabbiano e alzano le braccia: è un segnale molto brutto. C’è anche la bravura delle squadre avversarie, ma il problema di questa squadra è che qualcuno si è montato la testa. Non stanno più rendendo come l’anno scorso, dove hanno buttato via uno scudetto quasi vinto. Uno, due, tre segnali portano tante sconfitte: quattro in otto giornate sono tante. Per me Paulo Dybala è un fuoriclasse incredibile, sapevo che cambiando aria poteva fare molto bene. Avrebbero potuto giocare assieme lui, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez: avere delle alternative così è fondamentale per una squadra che vuole vincere lo scudetto. Il gol? Samir Handanovic poteva fare qualcosa in più».