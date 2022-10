Palmeri: «Xavi con l’arroganza di chi sa di essere forte! Inter avvisata»

Palmeri, inviato ad Appiano Gentile per Sportitalia, ha parlato della situazione del club blaugrana alla vigilia del match di Champions League tra Inter e Barcellona. In particolare dell’atteggiamento del tecnico Xavi.

DIFESA INVALICABILE – Le parole di Tancredi Palmeri riguardo gli ultimi aggiornamenti alla vigilia del match contro il Barcellona: «La partita per l’Inter è delicatissima, il Barcellona è tornato primo in classifica. Giocano bene, riescono a esprimere un bel calcio. I blaugrana a un certo punto dell’allenamento di oggi a San Siro, hanno fatto iniziare un esercizio tattico davanti ai giornalisti, senza paura. Xavi ha infatti mostrato il suo carattere già nella conferenza pre-partita. Con l’arroganza di chi sa di essere forte. Il Barcellona verrà a Milano per giocare, non certo per difendersi. Hanno subito un solo gol in campionato, non sono forti solo davanti. La difesa nonostante le assenze potrà contare su giocatori come Eric Garcia e Gerard Pique».