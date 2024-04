Bergomi svela: «Mercato estivo? L’Inter ha un’intenzione precisa!»

Giuseppe Bergomi, ex calciatore nerazzurro e ormai opinionista sportivo, nel giorno della celebrazione dello scudetto dell’Inter pensa già al futuro della rosa.

NECESSITÀ – Giuseppe Bergomi, intervenuto nello studio di Sky Sport 24, spiega prima cosa servirebbe all’Inter la prossima stagione: «Dove va in difficoltà l’Inter? In Europa, perché si alzano i ritmi. Ad esempio, la Real Sociedad, squadra che arriverà sesta in Spagna, quel tipo di palleggio te lo concede fino a un certo punto, quindi devi essere ancora più abile. Poi l’Inter è una squadra che, per fare quel tipo di gioco, deve star bene fisicamente. Secondo me deve prendere un difensore veloce, un’altra punta diversa da quelle che ha in rosa per completare il reparto».

Inter, su chi punterai il prossimo anno? Bergomi dà qualche indizio!

INTENZIONI – Poi Giuseppe Bergomi riferisce ciò che filtra dall’interno del club: «Io penso che Sanchez andrà via, non so cosa faranno con Arnautovic che è ancora sotto contratto. Ma un investimento su una punta, se hanno la possibilità, lo faranno. L’Inter fa il gioco delle coppie ma ad oggi sono già tutti accoppiati. Io prenderei anche un centrocampista di struttura. Stando a quello che so io, se l’Inter ne ha la possibilità quest’estate andrà su un attaccante giovane, da far crescere in prospettiva. Poi secondo me si muoveranno anche per un difensore. Klaassen andrà via, Sanchez anche credo».