Pedullà: «Inter in guai seri, Inzaghi ha colpe ma la proprietà è inadeguata»

Alfredo Pedullà, in diretta su Sportitalia, è tornato a parlare di Inter. Il giornalista ha analizzato i motivi della crisi dei nerazzurri scagliandosi su Inzaghi e proprietà

INADEGUATA − Alfredo Pedullà non nasconde le colpe del tecnico nerazzurro: «Sicuramente Inzaghi ha commesso degli errori. I due cambi di Udine dopo mezz’ora sono sul podio. L’alternanza tra Onana e Handanovic non aiuta certo la situazione. Gli errori più gravi sono però di una proprietà superata che ha perso delle occasioni. Quest’estate vendendo Skriniar, che ora rischiano di perdere a zero, si poteva prendere Bremer. Paulo Dybala poi è un’occasione persa. L’Inter non ha colto queste possibilità. La proprietà è inadeguata e deve cambiare al più presto. Se al 12 di agosto Skriniar è ancora sul mercato e fino a fine agosto non hai la sicurezza nemmeno di prendere Acerbi, qualcosa non va. Non è da Inter gestire così il mercato. L’Inter deve svoltare, in questo momento è in guai seri».