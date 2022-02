De Ligt: «Pareggio Juventus? Anche Inter e Napoli. Pensiamo alla prossima»

De Ligt si è presentato nella postazione di DAZN dopo il pareggio per 1-1 fra Atalanta e Juventus, che i bianconeri hanno raggiunto al 92′ (vedi articolo). Il difensore olandese l’ha paragonato a Napoli-Inter di ieri.

UN PUNTO PER QUATTRO – Matthijs de Ligt risponde alla domanda se la Juventus, prima di oggi, si sentisse ancora in lotta per il titolo: «Onestamente oggi è stata una partita molto importante. Era una squadra molto vicina a noi, pensiamo partita dopo partita. Questa è la cosa più importante, abbiamo visto anche ieri Inter e Napoli che hanno pareggiato. Questa è una cosa che succede nel calcio, dobbiamo pensare solo alla nostra partita e vincere. Poi alla fine guardiamo cosa succede».