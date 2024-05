Gudmundsson avverte l’Inter?: «Zero ansia di lasciare l’Italia. Un sogno»

Albert Gudmundsson è il nome più in voga per il mercato attaccanti della Serie A. Le dichiarazioni del calciatore del Genoa risultano interessanti anche in ottica Inter.

RUMORS – Nelle ultime settimane circola davvero molto il nome di Albert Gudmundsson in orbita mercato. Con le trattative estive che stanno per partire il classe ’97 del Genoa risulta un rinforzo appetibile per molte squadre, fra cui la stessa Inter che a breve dovrà intervenire proprio sul reparto offensivo. La dirigenza nerazzurra, però, non è l’unica ad aver messo gli occhi sul calciatore islandese, le cui intenzioni non sono ancora del tutto chiare. Le parole rilasciate nell’intervista ai canali di CBS Sports, però, potrebbero aiutare a comprendere meglio quale potrebbe essere il futuro di Gudmundsson.

Gudmunsson, è un assist all’Inter?

INTENZIONI – Proprio sulla sua volontà e sulle sue sensazioni per il futuro Albert Gudmundsson dichiara: «Fin da quando ero bambino il mio sogno è sempre stato quello di giocare in Premier League un giorno. Ma da quando sono in Italia, la situazione è un po’ cambiata. Mi piace il Paese, mi piace la Serie A, mi piace il calcio, mi piace la vita qui. A dire il vero, non sono ansioso di lasciare l’Italia. Se devo lasciare il Paese e Genova, deve essere per qualcosa di meglio perché qui mi sento davvero me stesso e sto bene». L’Inter, dunque, è avvertita: Gudmundsson vorrebbe rimanere in Italia.