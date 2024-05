Inter, Lazio e festa! Uno pronto a dare spettacolo con una pazzia

L’Inter di Inzaghi affronta la Lazio tra pochissimo nell’ultimo match casalingo della stagione che coincide naturalmente con la premiazione ufficiale per il ventesimo scudetto. Al termine di tutto andrà in scena un’altra grande festa con una sorpresa… colorata

SORPRESE – L’Inter di Simone Inzaghi è Campione d’Italia ormai da diverse settimane, ovvero dopo la vittoria contro il Milan che ha consegnato la seconda stella ai nerazzurri ma oggi al termine della sfida con la Lazio la Lega Serie A consegnerà la Coppa Scudetto. Dopo la premiazione partirà un’altra grande festa, con tanto di concerto di artisti di fede nerazzurra, tra cui Tananai e Ligabue. Inoltre, uno dei calciatori di Inzaghi darà spettacolo con una sorpresa.

Inter, dopo la sfida con la Lazio parte un’altra grande festa: pazzia di un giocatore nerazzurro

L’Inter non smette di festeggiare nonostante le tante chiacchiere delle ultime ore, alle quali ha replicato Giuseppe Marotta. Dopo la premiazione, i Campioni d’Italia saranno i grandi protagonisti dell’ennesima festa per la seconda stella. Un mega concerto andrà in scena a San Siro ma anche lo spettacolo di uno dei Campioni d’Italia, come rivelato da DAZN senza fare nomi: il soggetto in questione sorprenderà i tifosi in diretta con una follia. Quale? Ovviamente un nuovo colore di capelli. Chi sarà il nerazzurro che presto cambierà look?