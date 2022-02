La Juventus agguanta il pari nel finale: non basta l’eurogol di Malinovskyi

Termina 1-1 Atalanta-Juventus. Match molto bello a Bergamo con due gol segnati nella seconda e ultima parte di gara. A Malinovskyi replica Danilo

PARI E SPETTACOLO − Termina 1-1 Atalanta-Juventus. Match molto divertente al Gewiss Stadium tra due squadre che giocano a viso aperto creando diverse palle-gol. Bene nei primi 20′ di primo tempo la Juventus che fraseggia bene con gli attaccanti avvicinandosi al gol del vantaggio con una giocata di Paulo Dybala, la cui conclusione mancina non trova di poco la porta. Da lì in poi, la Dea inizia a fare la partita rendendosi pericolosa dagli estremi di un corner con de Roon che sotto porta non trova il tocco vincente. Nel finale, doppio salvataggio di de Ligt su Boga. Nella ripresa, match che continua ad essere interessante. La prima palla-gol arriva al 47′ con de Roon, che calcia in porta ma bravo ad opporsi Szczesny. Al 53′ ci prova Dybala ma col sinistro non trova la porta di poco. Tre minuti più tardi è la vola di Vlahovic che si libera bene in area ma straordinaria la respinta di Sportiello. Al 76′, però, arriva il colpo Atalanta. Malinovskyi, entrato al posto di Muriel, toglie le ragnatele dalla porta bianconera con una punizione magistrale. La Dea però viene raggiunta nel finale di gara da un colpo di testa di Danilo che stacca benissimo al 93′ battendo Sportiello.