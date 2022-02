VIDEO – Empoli-Cagliari 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Empoli-Cagliari, match della venticinquesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Carlo Castellani.



PAREGGIO ALLA FINE – Empoli-Cagliari 1-1 nella venticinquesima giornata di Serie A. Il Cagliari di Walter Mazzarri prosegue la sua serie positiva ed evita il KO allo scadere, riuscendo così a non finire di nuovo sotto il Venezia ma solo a pari punti. La partita del Castellani comincia con un infortunio all’arbitro Federico Dionisi, sostituito dal quarto ufficiale Valerio Marini. Rischia tantissimo Alessio Cragno sbagliando un controllo, poi riesce a recuperare prima che due giocatori dell’Empoli possano segnare a porta vuota. Fanno gol i toscani al 38′, quando in contropiede Nedim Bajrami serve Andrea Pinamonti che di sinistro fa 1-0. Nella ripresa si accende Gaston Pereiro che impegna l’ex Guglielmo Vicario, mentre Cragno si riscatta su Filippo Bandinelli. Evidente la crescita del Cagliari nella ripresa, con diverse occasioni. All’84’ tiro di Daniele Baselli, respinta sulla linea ma la palla rimane in area e su tentativo di Edoardo Goldaniga corregge in rete Leonardo Pavoletti. Lo stesso attaccante potrebbe anche fare doppietta, un suo colpo di testa finisce di un soffio a lato.

Video con gli highlights di Empoli-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.