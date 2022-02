VIDEO – Verona-Udinese 4-0, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Udinese, match della venticinquesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 4-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



SENZA STORIA – Verona-Udinese 4-0 nella venticinquesima giornata di Serie A. Il Verona lascia subito alle spalle il KO contro la Juventus, dove praticamente non è sceso in campo, e lo fa con una goleada. Fabio Depaoli è preferito all’acciaccato Marco Davide Faraoni e tempo due minuti ha subito segnato, di piatto destro su cross dal fondo del recuperato Gianluca Caprari. L’Udinese però ha una chance enorme per pareggiare, con un potentissimo destro da fuori di Isaac Success che si stampa sulla traversa. Depaoli al 31′ entra anche nell’azione del raddoppio, servendo ad Antonin Barak il pallone trasformato nel raddoppio. Per l’Udinese diventa molto difficile perché si trova davanti un super Lorenzo Montipò, decisivo più volte tenendo la porta del Verona inviolata. Su cross di Adrien Tameze colpo di testa vincente di Caprari, 3-0 al 66′ e partita realmente chiusa. Seconda traversa dell’Udinese con Nahuel Molina, dopo un’altra parata di Montipò, a segnalare come per i friulani sia un pomeriggio no. Lo rende ulteriormente peggiore Tameze, che come Depaoli fa gol e assist: all’85’ di destro infila il poker.

Video con gli highlights di Verona-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.