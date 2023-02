De Grandis: «Milan rischia di più. Lukaku sta meglio, ora preferisco Dzeko»

Domenica sera ci sarà il terzo Derby di Milano della stagione. Inter e Milan si affronteranno per confermarsi nella zona Champions League. Stefano De Grandis ha commentato in questo modo la partita del weekend di Serie A dagli studi di Sky Sport.

SFAVORITI – Stefano De Grandis ha parlato del derby di questa domenica tra Inter e Milan. Il giornalista ha precisamente detto dagli studi di Sky Sport: «Il Milan dovesse perdere continuerebbe nella crisi nera e sarebbe scavalcata dalle altre in lotta per la zona Champions League. Per i rossoneri è una partita delicata, infatti mi aspetto la massima concentrazione. Di solito coloro che partono sfavoriti hanno cattiveria maggiore che viene automatica». De Grandis ha poi aggiunto sui due casi centrali in casa Inter: «In generale sono convinto che Skriniar può essere contestato, ma giocherà. Per quanto riguarda Dumfries, il giocatore è fuori forma e nelle gerarchie di valori è giusto che giochi Darmian. Io non rinuncerei a Skriniar, che spesso in campionato fa gol da calcio d’angolo e quest’anno non lo ha ancora fatto».

BALLOTTAGGIO – Il giornalista ha infine parlato di Romelu Lukaku: «In questo momento non si pone il problema, non è questione di valori ma di forma fisica. Dzeko è sempre decisivo, anche quando ha fatto 2 gol Lautaro Martinez il bosniaco è stato protagonista con il tiro ribattuto e l’assist. Dalla parte di Lukaku ci sono solo i numeri, nei Derby è stato molto spesso decisivo sia con gol che con assist. Il belga eventualmente potrebbe essere utile a partita in corso, sta recuperando la condizione. Nell’ultima partita Lukaku è entrato e ha dimostrato di stare meglio. Uno come il belga che ti dà la profondità e ti decide le partite va recuperato al 100%».