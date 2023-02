Serena: «L’Inter sta meglio, ma ha delle cadute. Skriniar? C’è un pericolo»

A parlare di Inter-Milan, il doppio di ex Serena. L’ex giocatore si è riferito al momento di entrambe le squadre e al condizionamento legato a Skriniar

CHI ARRIVA MEGLIO − Aldo Serena dice la sua sul Derby: «L’Inter in questo momento sta meglio sotto il profilo fisico, atletico e mentale. Sta meglio del Milan anche se a momenti di gran salute alterna passaggi a vuoto: dopo la partita con il Napoli, il pareggio con il Monza, dopo la Supercoppa la sconfitta con l’Empoli. Una squadra che di fondo sta meglio del Milan ma ogni tanto ha delle cadute di tensione forti».

CONDIZIONATO − Le parole di Serena su Skriniar: «Skriniar condizionato? Si gioca Inter-Milan, un derby, e si gioca in casa dell’Inter: difficile che ci siano contestazioni o situazioni particolari. Più che altro è ciò che potrà vivere lui. Non metto in dubbio il suo impegno massimale ma la cosa pericolosa è il farsi condizionare da situazioni esterne o da tensioni forti: il giocatore vorrebbe dar tutto ma dà il 50% perché è condizionato da tutte le situazioni». Le sue parole su Milan News.it